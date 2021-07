Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallflucht

Bensheim (ots)

Am Montag (12.07.) um 13.18 Uhr parkte eine PKW-Fahrerin in Zwingenberg, Darmstädter Str. 10 Höhe eines Küchenstudios rückwärts aus und stieß dabei gegen das dortige 30er Verkehrsschild. Anschließend entfernte sich die Fahrerin eines dunkelgrauen höheren Fahrzeuges (SUV) in Richtung Bahnhof. Der PKW mit HP-Kennzeichen hatte vermutlich den Buchstaben E und die Zahlen 2 und 6 im Kennzeichen. Die schlanke Fahrerin trug kinnlange Haare und eine Brille.

Hinweise zur Fahrerin oder Fahrzeug nimmt die Polizei Bensheim unter der Telefonnummer 06251-84680 entgegen.

Berichterstatterin: POK'in Engelberth

