Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: POL-ERB: Zeugen nach Unfallflucht in Bad König gesucht.

Bad König (ots)

Am Mittwoch den 14.07.2021 gegen 16:40 Uhr ereignete sich an der Schwimmbadstraße/ Werkstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 29 jährige Audi Fahrerin aus Hirschhorn verletzt wurde. Die Fahrerin versuchte dem entgegenkommenden Autofahrer auszuweichen, da dieser ihren Fahrstreifen kreuzte und prallte dabei gegen die Mauer der Unterführung. Daraufhin wurde die Frau in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Unfallgegner verließ die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, in Richtung der Werkstraße. Der Schaden ihres Fahrzeugs beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Zum verursachenden Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen grünen Opel Corsa handelt. Die Stoßstange mache keinen für Opel serienmäßigen Eindruck und sei womöglich nachgerüstet worden. Allgemein könnte es sich bei dem Fahrzeug um ein neueres Modell handeln.

Wer Hinweise zum Unfall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeistation Erbach unter der Tel. Nr. 06062/953 - 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell