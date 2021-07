Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Diebe stehlen kistenweise Leergut

Schaden über 500 Euro

Reichelsheim (ots)

Mehr als 500 Euro Schaden haben Diebe seit letztem Samstag (10.07.) bei einem Getränkehändler in Reichelsheim verursacht. Zwei Mal, zuletzt in der Nacht zum Dienstag (12. - 13.07.), stiegen die Kriminelle in das Leergutlager des Betriebes ein und haben kistenweise Leergut mitgenommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Kisten mit einem Fahrzeug vom Betriebshof in der Bahnhofsstraße weggeschafft worden sind.

Am Wochenende nahmen die Diebe bereits geschätzte 1800 Einzelflaschen im Gegenwert von 450 Euro mit. Der Abtransport, vermutlich in Säcken, müsste ebenfalls mit einem entsprechenden Auto durchgeführt worden sein.

Wo ist eine entsprechend große Ansammlung an Leergut in PET-Flaschen in Reichelsheim und Umgebung aufgefallen?

Wer hat Beobachtungen zu den zwei aktuellen Fällen gemacht und kann Hinweise geben?

Die fallzuständigen Ermittler in Erbach (K 21/ 22) sind auch telefonisch unter der Rufnummer 06062 / 953-0 zu erreichen.

