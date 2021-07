Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent-Hetzbach: Zu laut geklappert

Fahndung nach Fahrraddieben erfolgreich

Oberzent (ots)

Gegen zwei 25 und 36 Jahre alte Männer ermittelt die Polizei aktuell wegen Fahrraddiebstahls, nachdem sie am späten Montagabend (12.07.) in der Erbacher Straße in Hetzbach beim Klauen gesehen wurden. Die Anwohner hörten gegen 23 Uhr lautes Klappern aus ihrer Garage. In der Folge sahen sie das Duo, wie sie das grau/ gelbe Mountainbike der Anwohner aus der Garage schoben und flüchteten. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnten die Tatverdächtigen etwa eine halbe Stunde später auf dem Gelände einer nahegelegenen Tankstelle von einer Polizeistreife kontrolliert und von den Fahrradbesitzern als Täter identifiziert werden. Das zuvor gestohlene Fahrrad wurde mit einem weiteren Rad, dessen Herkunft noch unklar ist, in der Wohnung der Männer sichergestellt. Für die polizeilichen Maßnahmen, wie der Anzeigenerstattung, musste das Duo mit zur Polizeistation kommen. Die Ermittlungen dauern an.

