Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt/ Richen: Fahrzeuge auf Bauhofgelände im Visier Krimineller

Groß-Umstadt (ots)

Zwei Fahrzeuge, ein Lastwagen und ein Transporter, abgestellt auf dem Gelände eines Bauhofes in der Gewerbestraße gerieten in der Zeit zwischen Freitag (9.7.) und Montag (12.7.) in das Visier von Kriminellen. Bei beiden Fahrzeugen schlugen die Täter die Scheiben ein und begaben sich auf die Suche nach Wertgegenständen. In dem Transporter wurden sie nicht fündig. Aus dem Lastwagen ließen die Täter Baumaschinen und Werkzeuge im Wert von rund 1000 Euro mitgehen. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ist mit beiden Fällen betraut und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell