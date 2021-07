Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Aufwendiger Baustellendiebstahl

Diebe versetzen für zwei Rüttelplatten Baumaschinen

Biblis (ots)

Viel Mühe haben sich Kriminelle zwischen letztem Freitag (09.07) und Montagmorgen (12.07) beim Diebstahl von zwei Rüttelplatten im Wert von 10.000 Euro gemacht. Die eingekeilten Baumaschinen konnten nur gestohlen werden, nachdem andere Maschinen weg gehoben und versetzt wurden. Entsprechende Geräte und ein geeignetes Transportfahrzeug waren dafür notwendig.

Die Ermittler in Lampertheim (K 42) hoffen daher, dass durch den betriebenen Zeitaufwand der Diebe, Zeugen Beobachtungen an der Baustelle zur nördlichen Zufahrt nach Biblis an der Bundesstraße 44, Darmstädter Straße, gemacht haben.

Hinweise bitte auch telefonisch unter der Rufnummer 06206 / 9440-0 melden.

