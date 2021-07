Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher lassen Geld, Bekleidung und Mikrowelle mitgehen

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

Auf die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Niersteiner Straße hatten es noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Donnerstag (10.7.) und Dienstag (13.7.) abgesehen. Als die Inhaber nach der Zeit ihrer Abwesenheit am frühen Donnerstagmorgen gegen 3 Uhr zurückkehrten, fanden sie ihre Räume durchwühlt vor und informierten die Polizei. Das Kommissariat 21/22 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Kriminellen Geld, Bekleidung und eine Mikrowelle. Der Gesamtschaden wird auf rund 1300 Euro geschätzt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 in Verbindung zu setzen.

