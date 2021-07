Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfall in der Bachgasse

Bensheim (ots)

Am Montag, den 12.07.2021 kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Bachgasse in Bensheim. Hierbei befuhr ein 67-jähriger Fahrzeugführer aus Alsbach-Hähnlein mit seinem Jeep die Bachgasse aus Richtung B3 kommend, in Fahrtrichtung Hochstädten. Während der Fahrt erlitt der Fahrzeugführer plötzlich einen medizinischen Notfall und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Im Zuge dessen geriet das Fahrzeug zunächst nach rechts und streifte dabei einen am Fahrbahnrand parkenden Volvo. Im Folgenden geriet der PKW nach links und kollidierte hierbei frontal mit einem weiteren am Fahrbahnrand parkenden VW, welcher wiederum auf eine dahinter befindliche Straßenlaterne aufgeschoben wurde. Nach dem Verkehrsunfall konnte der Fahrzeugführer das Fahrzeug noch selbständig verlassen, ehe dieser erneut das Bewusstsein verlor. Mit Eintreffen der Rettungskräfte erfolgte eine erste medizinische Versorgung vor Ort, zur weiteren medizinischen Versorgung erfolgte der Transport in ein Krankenhaus. Der zunächst mitangeforderte Rettungshubschrauber war nicht von Nöten. Die 64-jährige Beifahrerin aus Alsbach-Hähnlein wurde leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 EUR. Die Bachgasse war während der Verkehrsunfallaufnahme und den Rettungsmaßnahmen zeitweise voll gesperrt.

