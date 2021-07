Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Odenwaldkreis: Motorradkontrollen der Polizei/Durchfahrtsverbote missachtet- Biker 66 km/h zu schnell

Odenwaldkreis (ots)

Auf der Krähbergstrecke zwischen Hetzbach und Schöllenbach sowie auf der Landesstraße 3120 zwischen Beerfelden und Sensbachtal, kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen, unterstützt durch Kräfte der Hessischen Bereitschaftspolizei und Mitarbeitern der Stadtpolizei Oberzent am Samstagnachmittag (10.07.) das Streckenfahrverbot für Motorräder am Wochenende. Insgesamt 37 Biker missachten zwischen 11.30 und 16.00 Uhr die Durchfahrtsverbote und wurden mit Verwarnungsgeldern belegt. Weiterhin wurden in einzelnen Fällen abgefahrene Reifen und fehlende Rückstrahler von den Ordnungshütern bemängelt.

Bei einer Geschwindigkeitsüberwachung auf der Kreisstraße 211 bei Böllstein wurden 391 Fahrzeuge, darunter 90 Motorräder gemessen. 36 Biker und 68 Autofahrer waren zu schnell. Der traurige Spitzenreiter war ein Motorradfahrer. Er war bei dort erlaubten 70 km/h mit 136 "Sachen" unterwegs. Ihn erwarten nun 440 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein zweimonatiges Fahrverbot. Der schnellste Autofahrer fuhr 110 km/h.

