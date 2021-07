Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt/ Richen: Zwei hochwertige aus Garage gestohlen

Wer hat den Abtransport bemerkt?

Groß-Umstadt (ots)

Auf zwei hochwertige E-Bikes, die in einer verschlossenen Garage in der Sachsenstraße untergestellt und mit massiven Schlössern zusätzlich gesichert waren, hatten es bislang noch unbekannte Täter am Montag (12.7.) in der Zeit zwischen 1 Uhr und 7.30 Uhr abgesehen. Über ein Seitenfenster der Garage hatten sich die Kriminellen Zugang zu der Garage verschafft. Dort brachen sie die Schlösser auf und hoben für den Abtransport die Fahrräder anschließend über ein vor der Garage parkendes Auto. Der Wert der Beute wird derzeit auf mindestens 3000 Euro geschätzt. Der von den Tätern verursachte Sachschaden auf zusätzliche 3000 Euro. Das Kommissariat 41 von der Dieburger Polizei hat die Ermittlungen übernommen und ein Verfahren wegen des besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Die Beamten suchen Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Wer hat den Abtransport der Fahrräder beobachten können? Unter der Rufnummer 06071/96560 nehmen die Beamten alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell