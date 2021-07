Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Stockstadt: Vandalismus an Schule/5000 Euro Schaden

Stockstadt (ots)

Die Insel-Kühkopf-Schule am Marktplatz, geriet in der Nacht zum Samstag (10.07.) in das Visier von Vandalen. Die Unbekannten kletterten zunächst auf das Flachdach der Grundschule und warfen von dort aus zwei Fenster ein und beschädigten ein Weiteres. Im Innern der Schule entleerten die Täter anschließend zudem den Inhalt von vier Feuerlöschern. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 5000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06258/9343-0 an die Polizeistation in Gernsheim.

