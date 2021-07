Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: 19-Jährige berauscht am Steuer von BMW gestoppt

Führerschein sichergestellt und Blutprobe entnommen

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Dieburg (ots)

Eine 19 Jahre junge Frau hat am Sonntag (11.7.) die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, als sie, gegen 23.45 Uhr, am Steuer eines BMW in der Klosterstraße, die Anhaltesignale von Polizeibeamten missachtete, Gas gab und ihre Fahrt durch die Dieburger Innenstadt fortsetzte. Nach kurzer Verfolgung, bei der die Autofahrerin zudem eine rote Ampel missachtete, stoppten die Polizisten die junge Frau schlussendlich und stellten im Rahmen der Kontrolle rasch den Grund ihres Handelns fest. Ein bei der 19-Jährigen durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf gleich zwei Rauschmittel. Somit endete der Abend für die junge Frau auf der Polizeiwache. Dort wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und ihr Führerschein sichergestellt. Sie wird sich nun zukünftig in strafrechtlich verantworten müssen.

