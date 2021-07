Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Musikbox entwendet und Tür eingetreten

Zeugen nach Einbruch in Bauwagen gesucht

Darmstadt (ots)

Noch unbekannte Täter haben am Samstag (10.7.) in der Zeit zwischen 1 Uhr und 9 Uhr einen Bauwagen im Olbrichweg heimgesucht, sich Zugang zu dem Fahrzeug verschafft, eine Musikbox entwendet und im Anschluss die Eingangstür eingetreten. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Polizei in Darmstadt (K43) ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Zeugenhinweise entgegen.

