Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Versuchter Einbruch in Verkaufsraum

Darmstadt (ots)

Am Montag (11.7.) gegen 2.40 Uhr hat ein noch unbekannter Täter sein Unwesen am Ludwigsplatz getrieben und versucht in den Verkaufsraum eines Geschäftes am Ludwigsplatz zu gelangen. Das kriminelle Vorhaben, eine Lagerrautür aufzubrechen missglückte und der Unbekannte trat die Flucht an. Zurück blieb ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Zeugenhinweise werden an die ermittelnde Polizei in Darmstadt (Kommissariat 43) erbeten. Unter der Rufnummer 06151/969-3610 sind die Beamten für alles Sachdienliche zu erreichen.

