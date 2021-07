Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Trebur - Kornsand (ots)

Am Sonntag den 11.07.2021 ereignete sich in der Zeit von 11:30 bis 19:30 Uhr, an der Fährüberfahrt Kornsand, ein Verkehrsunfall. Hier beschädigte der Unfallverursacher beim rangieren ein geparktes Auto und entfernte sich im Anschluss unerkannt von der Unfallstelle. Am geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR. Die Polizeistation Groß-Gerau sucht nun Zeugen, welche den Unfall beobachten konnten und Angaben zum Fahrzeug und/oder zum Fahrer machen können. Sachdienliche Hinweise bitte der Polizei in Groß-Gerau melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell