Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: VU-F z.N. "Odenwälder-Lieschen" - Zeugen werden gesucht

Groß-Bieberau (ots)

Am Freitag, den 09.07.2021, gg. 19:20 Uhr kam es in der Bahnhofstraße 37 - Gaststätte "Odenwälder-Lieschen", in 64401 Groß-Bieberau zu einer Verkehrsunfall-Flucht. Hierbei beschädigte ein LKW die Außenterrasse der Gaststätte erheblich. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000,00 EUR. Bei dem verursachenden LKW soll es sich um ein Gespann mit roter Sattelzugmaschine und einem weiß/grauen Auflieger handeln.

Hinweise werden durch die sachbearbeitende Polizeidienststelle Ober-Ramstadt entgegengenommen.

Berichterstatter: PK Engelhardt (Pst. Ober-Ramstadt)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell