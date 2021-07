Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Navi und Lenkrad aus BMW ausgebaut

7000 Euro Gesamtschaden

Darstadt (ots)

Auf einen weißen BMW, geparkt in der Heidelberger Landstraße nahe Ecke Landskronstraße hatten es noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag (6.7.) und Donnerstag (8.7.) abgesehen. Die Kriminellen schlugen die Beifahrerseite ein, verschafften sich auf diesem Weg Zugang zu dem Innenraum und bauten dort das Lenkrad sowie das Navigationssystem aus. Mit ihrer Beute traten sie die Flucht an. Zurück ließen sie einen Schaden, der insgesamt auf mindestens 7000 Euro geschätzt wird. Möglicherweise konnten die unbekannten bei ihrem kriminellen Vorgehen beobachtet werden? Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Darmstadt(K21/22), erreichbar unter der Rufnummer 06151/9690, in Verbindung setzen.

