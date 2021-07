Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Fischbachtal, Ortsteil Lichtenberg Zeugen nach Verkehrsunfall mit Flucht gesucht

Fischbachtal (ots)

In der Nacht von Montag (05.07.) auf Dienstag (06.07.) ereignete sich zwischen 23:00 Uhr und 07:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Waldstraße in Lichtenberg. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen geparkten VW UP im Bereich der Stoßstange hinten links. Der Schaden an dem geparkten VW UP beläuft sich auf ca. 900,- EUR. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154/6330-0 entgegen.

Berichterstatter: PK-A Stromer

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell