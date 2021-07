Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall Radfahrer/ Fußgänger mit anschließender Flucht- Zeugenaufruf

64546 Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Samstag, den 03.07.2021 in der Zeit zwischen 23:00-23:15 Uhr spazierten zwei Fußgänger (älteres Ehepaar) dem Feld.-/Wiesenweg an den Bahngleisen zwischen Mörfelden-Walldorf entlang. Ein noch unbekannter Fahrradfahrer befuhr ebenfalls diesen Feldweg, übersah die zwei Fußgänger und fuhr die beiden an.

Hierbei stürzten die beiden Fußgänger und verletzten sich schwer. Der Fahrradfahrer flüchtete mit seinem Fahrrad in Richtung Walldorf, ohne seine Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Der in frage kommende Fahrradfahrer soll sich bei der Polizei in Mörfelden-Walldorf unter der Tel.-Nr.: 06105/ 4006-0 melden.

