POL-ERB: Unfallflucht in Lützelbach Ortsteil Haingrund, am Mittwoch 07.07.2021, um 23:50 Uhr, Verursacher geflüchtet, Schaden von ca. 2500 EUR

Lützelbach (ots)

Am 07.07.2021, um 23:50 Uhr, ereignete sich im Ortsteil Haingrund, in der Wörther Straße, Höhe Haus Nr. 18, ein Verkehrsunfall. Hierbei beschädigte ein bis jetzt unbekanntes Fahrzeug, einen dort abgestellten Pkw Mercedes Benz. Das geschädigte Fahrzeug stand ordnungsgemäß halbseitig auf dortigem Gehweg in Richtung Breitenbrunnn.

Der Unfallverursacher flüchtete. Weitere Hinweise diesbezüglich sind bis jetzt nicht bekannt.

Zur Aufklärung dieser Straftat bittet die Polizeistation Höchst um ihre Mithilfe.

Sachdienlichen Hinweise, nimmt ihre zuständige Polizeistation Höchst/ Odw., unter der Rufnummer: 06163-9410, entgegen.

