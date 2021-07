Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen

Reinheim: Ferienzeit - Einbruchszeit?

Fachberater in Südhessen laden zum Infotag rund um die Themen Einbruchsschutz und Seniorenprävention ein

Reinheim (ots)

Mit Beginn der Ferienzeit laden die Beamten von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen zu einem Infotag rund um die Themen Einbruchsschutz - "Sicher im Urlaub" und Seniorenprävention ein. Am Donnerstag, den 22. Juli 2021, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr erwarten Sie die professionellen Berater in der Grabenstraße auf der Terrasse am Fußweg zum Hofgut. Dort können alle in diesem Zusammenhang bestehenden Fragen gestellt werden. Für eine bessere Veranschaulichung sind die Polizisten mit Exponaten als Anschauungsmaterials und Broschüren ausgestattet. Zusätzlich bieten die Beamten den Bürgerinnen und Bürgern eine kostenlose Fahrradcodierung an, für die keine Voranmeldung notwendig ist. Hier gilt zu beachten, dass für alle zu codierenden Fahrräder, neben dem Ausweis auch ein Eigentumsnachweis vorgelegt werden muss.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell