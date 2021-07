Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Geldautomaten aufgebrochen

Zeugen nach Einbruch in Kneipe gesucht

Pfungstadt (ots)

Die Bargeldkassette eines Geldautomaten und die Geldscheine aus der Kasse einer Kneipe in der Eberstädter Straße gerieten am Mittwoch (7.7.) gegen 3 Uhr in das Visier von Kriminellen. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter das zur Straße gelegene Fenster des Gebäudes auf und verschafften sich damit gewaltsam Zugang zu dem Schankraum. Dort machten sie sich auf die Suche nach Wertgegenständen und flüchteten mit der aus dem Automaten ausgebauten Münzgeldkassette sowie den Tageseinnahmen aus der Kasse. Das Kommissariat 42 von der Polizei in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut. Die Ermittler fragen: Wem sind zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Alle sachdienlichen Hinweise werden unter der Rufnummer 06157/95090 von den Beamten entgegengenommen.

