POL-DA: Darmstadt-Wixhausen: Scheibe eingeschlagen und Wildkamera gestohlen

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag (4.7.) und Dienstagnachmittag (6.7.) haben Kriminelle den Garten eines Einfamilienhauses in der Trinkbornstraße heimgesucht, dort eine Fensterscheibe des Anwesens eingeschlagen und eine Wildkamera aus dem Gartenbereich mitgehen lassen. Die Darmstädter Kriminalpolizei ermittelt in dieser Sache wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und nimmt sachdienliche Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

