Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Krimineller bei Einbruch in Pizzeria überrascht

Bei Flucht Diebesgut zurückgelassen

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (7.7.) hatte ein noch unbekannter Täter nichts Gutes im Sinn, als er sich gegen 3 Uhr Zugang zu den Räumen einer Pizzeria in der Gardistenstraße verschaffte und nach Wertvollem suchte. Sein dabei verursachter Lärm weckte die Bewohner des Hauses woraufhin der Unbekannte sofort die Flucht ergriff. Seine ins Visier geratene Beute, darunter ein Beamer und eine Spielekonsole, entsorgte er auf seinem Weg von dem Grundstück in einer Mülltonne des Hinterhofes. Das Kommissariat 43 des 1. Polizeireviers ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu dem Flüchtenden geben können. Diese werden gebeten, sich bei den Beamten unter der Rufnummer 06151/9690, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell