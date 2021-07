Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Wohnmobil aufgebrochen

Verriegelung hält stand und Täter flüchten

Darmstadt (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben Kriminelle in der Zeit zwischen Montag (5.7.), 21.30 Uhr und Dienstag (6.7.), 9 Uhr ihr Unwesen in der Arheilger Straße getrieben und versucht in ein abgestelltes weißes Wohnmobil einzubrechen. Das kriminelle Vorhaben scheiterte glücklicherweise an der Standhaftigkeit der Verriegelung und somit traten die Täter unverrichteter Dinge die Flucht an. Das Kommissariat 43 des 3. Polizeireviers ist mit den weiteren Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-3810 sachdienliche Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell