POL-DA: Viernheim: Ohne Führerschein erwischt

38-Jähriger fährt entgegen der Einbahnstraße

Viernheim (ots)

Weil ein Opel Vivaro am Mittwoch (07.07.) um kurz nach 1 Uhr in der Karl-Marx-Straße entgegen der Einbahnstraßenregelung gefahren ist, nahm eine Polizeistreife die Verfolgung auf. Der Kleinbus wurde letztendlich in der Wilhelm-Leuschner-Straße gestoppt. Der 38-jährige Fahrer aus Viernheim wurde ohne Führerschein erwischt. Zudem stand er unter Alkoholeinfluss. Zur Anzeigenaufnahme und für die Entnahme einer Blutprobe musste der Mann, der reumütig seinen Fehler eingestand, mit auf die Dienststelle kommen. Wie hoch letztendlich die Strafe ausfallen wird, wird sich nach Abschluss des Strafverfahrens zeigen.

