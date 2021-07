Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Am Freitag (2.7.) gegen 22:50 Uhr wurde offensichtlich ein in der Lauteschlägerstraße geparkter weißer Opel Agila von einem noch unbekannten Auto, mutmaßlich einem weißen Mitsubishi Space Star beschädigt. Der genaue Unfallhergang ist nicht bekannt. Der Mitsubishi entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. An dem beschädigten Opel wurde ein Zettel mit Hinweisen auf die Beschädigungen zurückgelassen, jedoch keine telefonische Erreichbarkeit des Zeugen benannt. Vor diesem Hintergrund wird der Verfasser der Notiz gebeten, sich zur weiteren Klärung mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-3610).

Text: Frenzel, POK-in

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell