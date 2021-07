Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt/Erbach: "LEON Hilfeinseln" für Kindern in Notsituationen

Insgesamt fast 50 beteiligte Geschäfte

Michelstadt/Erbach (ots)

Zusammen mit der Stadtpolizei Michelstadt und Erbach hat die Polizei im Odenwald das Projekt "LEON Hilfeinseln" in den beiden KOMPASS Kommunen wiederaufleben lassen. Neben vielen Geschäften, die sich bereits vor Jahren an dem Projekt beteiligt hatten, kamen einige Geschäftstreibende durch das Engagement der beteiligten Akteure dazu. Insgesamt sind in Michelstadt etwa 30 Geschäfte offiziell als Hilfeinseln benannt, in Erbach sind es derzeit knapp 20 Läden. Alle Geschäfte, die sich als "LEON Hilfeinseln" offiziell engagieren, verpflichten sich dazu, Kindern im Notfall zu helfen. Sei es, dass sie als Ansprechpartner fungieren, wenn sich Kinder verfolgt oder bedroht fühlen, sich verlaufen haben oder einfach nur ein Pflaster benötigen. Alle Hilfeinseln sind für Kinder als solche zu erkennen: das Schaufenster ziert ein Plakat der Hilfeinsel mit der Sympathiefigur LEON der Polizei Hessen. Durch die Stadtpolizeien und die Schutzfrau vor Ort werden die Läden zudem regelmäßig aufgesucht und betreut.

Weitere interessierte Geschäftstreibende können sich gerne mit der Stadtpolizei Erbach (Ariane Lutz 06062/64247) oder Michelstadt (Manuel Eckert 06061/74204) sowie mit der Schutzfrau vor Ort (Jennifer Haag 06062/953659) in Verbindung setzen.

Alle Informationen zu den "LEON Hilfeinseln" gibt es hier: https://k.polizei.hessen.de/2032207385

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell