Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Erstmeldung: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte aktuell im Einsatz

Darmstadt (ots)

Am Dienstagmorgen (6.7.) gegen 9.30 Uhr wurde die Einsatzleitstelle über den Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Heidelberger Landstraße, Ecke Büschelstraße alarmiert. Die Feuerwehr, zahlreiche Rettungskräfte und die Polizei sind aktuell in diesem Bereich im Einsatz. Es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell