Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Ungebetener Gast macht sich an Fensterscheibe zu schaffen

Darmstadt (ots)

Ein noch unbekannter Mann hat am frühen Dienstagmorgen (6.7.) gegen 4 Uhr versucht, die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Bachstraße einzuschlagen. Von dem verdächtigen Lärm aufgeweckt, wurde der Kriminelle von den Hausbesitzern entdeckt und angesprochen. Hierauf ergriff der ungebetene Gast sofort die Flucht. Die Kriminalpolizei in Darmstadt ermittelt wegen des versuchten Wohnungseinbruchs und sucht Zeugen, denen der Flüchtende möglicherweise aufgefallen ist und die sachdienliche Hinweise zu seiner Identität geben können. Er wurde als etwa 25 bis 30 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß beschrieben. Seine Haare waren schwarz und kurz. Zum Zeitpunkt der Tat trug er dunkle Kleidung. Unter der Rufnummer 06151/9690 ist die Erreichbarkeit der Kriminalbeamten des Kommissariats 21/22 gegeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell