Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Ladendieb setzt sich heftig zur Wehr

Richter ordnet Untersuchungshaft an

Darmstadt (ots)

Ein 29 Jahre alter Mann sitzt nach seiner Festnahme wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls, begangen am vergangenen Freitag (2.7.), nun in Untersuchungshaft. Gegen 17.30 Uhr hatte der Tatverdächtige in einem Kaufhaus in der Elisabethenstraße versucht, Parfüm im Wert von mehreren Hundert Euro zu entwenden. Als er von den Ladendetektiven dabei entdeckt, angesprochen und festgehalten wurde, setzte er sich massiv zur Wehr. Dabei verletzte er die Mitarbeiter, die den 29-Jährigen trotz seiner Gegenwehr bis zum Eintreffen der alarmierten Streifenbeamten an seiner Flucht hindern konnten. Nach seiner Festnahme wurde der Wohnsitzlose mit zur Wache genommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser schickte den Mann umgehend in eine Justizvollzugsanstalt.

