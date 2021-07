Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Unbekannter auf Grundstück festgestellt

Polizei nimmt 22-Jährigen fest

Darmstadt (ots)

Mit Ermittlungen zu der Frage, was einen 22 Jahre alten Mann aus Darmstadt dazu veranlasste, sich am Samstagnachmittag (3.7.) auf einem Grundstück in der Heinrich-Delp-Straße aufzuhalten ist derzeit die Pfungstädter Polizei betraut. Gegen 17 Uhr war der junge Verdächtige von Anwohnern auf dem Grundstück beobachtet und angesprochen worden, woraufhin er sofort die Flucht ergriff. Dank der folgerichtigen Reaktion der Zeugen, die sofort die Polizei alarmierten und den Flüchtenden beschreiben konnten, erfolgte die Festnahme des 22-Jährigen bereits wenige Minuten später mit Unterstützung eines Diensthundes in der Heidelberger Landstraße, Ecke Carl-Ulrich-Straße. Der Gestoppte wurde mit zur Wache genommen und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet. Wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs wird er sich zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

