POL-DA: Darmstadt: Hochwertiges Mountainbike und Ersatzteile aus Keller gestohlen

Wer hat etwas beobachtet?

Darmstadt (ots)

Ein schwarzes Mountainbike "Gigant" und Fahrradersatzteile im Wert von mindestens 3500 Euro haben Einbrecher aus dem Kellerraum eines Wohngebäudes in der Liebfrauenstraße erbeutet. Der Diebstahl wurde am späten Sonntagabend (4.7.) bemerkt und der Polizei gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen dürfte die Tatzeit bis zum vergangenen Donnerstag (1.7.) , 17 Uhr, zurückreichen. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute werden an die ermittelnden Beamten des K43 unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

