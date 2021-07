Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Kriminelle haben es auf Kellerräume abgesehen

Darmstadt (ots)

Auf insgesamt sieben Kellerräume zweier Mehrfamilienhäuser im Brunnenweg hatten es noch unbekannte Diebe in der Zeit zwischen Samstag (3.7.) und Sonntag (4.7.) abgesehen. Über die jeweiligen Treppenhäuser waren die Täter zu den Holzverschlägen gelangt, zu denen sie sich Zugang verschafften und nach Beute suchten. Dabei transportieren die Unbekannten mehrere Werkzeuge aus den Häusern. Weil die Beute zum Abtransport bereit, in einem Rucksack am Tatort zurückgelassen wurde, geht die Polizei davon aus, dass die Täter vermutlich bei ihrem weiteren Vorgehen gestört wurden. Die Ermittler des Kommissariats 42 in Pfungstadt sind mit den Fällen betraut. Zeugen, die die Täter beobachten konnten oder andere sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten, sich zu melden (Rufnummer 06157/95090).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell