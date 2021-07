Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Baumaterial, Koffer und mehrere Paletten aus Keller entwendet

Wer hat den Abtransport der Beute möglicherweise beobachtet?

Darmstadt (ots)

Mehrere Paletten mit Getränkedosen, Baumaterialien und einen Koffer haben Kriminelle bei einem Einbruch in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Grundstraße erbeutet. Die Tatzeit wird zwischen Mittwoch (30.6.) und Sonntag (4.7.) eingegrenzt. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter über den Weg einer angrenzenden Garage in die Räume und damit an ihre Beute, deren Wert auf mindestens 3200 Euro geschätzt wird. Das Kommissariat 43 von der Darmstädter Polizei ermittelt wegen Diebstahls und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen. Wer verdächtige Personen oder den Abtransport der Beute beobachten konnte, wird gebeten, sich bei den Beamten zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell