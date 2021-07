Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Weißer Motorroller Piaggio Vespa Primavera gestohlen

Wer hat etwas beobachtet?

Darmstadt (ots)

Am Sonntag (4.7.) in der Zeit zwischen 1.30 Uhr und 12 Uhr haben unbekannte Diebe eine weiße Vespa vom Hersteller Piaggio , Modell Primavera in der Elisabeth-Selbert-Straße gestohlen. Das Kommissariat 43 von der Darmstädter Polizei hat ein Verfahren eingeleitet und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle sachdienlichen Hinweise zu dem Täter oder dem Verbleib des Fahrzeuges entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell