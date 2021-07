Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Scheibe eingeschlagen und nach Beute gesucht

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (3.7.),15 Uhr und Sonntag (4.7.), 18.30 Uhr hatten es Kriminelle auf einen in der Taunusstraße geparkten grünen Mercedes abgesehen. Die Täter schlugen die Seitenscheibe des Autos ein und durchwühlten den Innenraum auf der Suche nach Beute. Glücklicherweise wurden sie nicht fündig und traten die Flucht an. Der verursachte Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise nimmt das Kommissariat K43 von der Darmstädter Polizei unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

