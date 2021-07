Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Crumstadt: Tür eingetreten/Zeugen gesucht

Riedstadt (ots)

Die Eingangstür eines Hauses in der Walther-Rathenau-Straße, trat ein Unbekannter am Sonntagmittag (04.07.), in der Zeit zwischen 14.15 und 14.30 Uhr, ein. Es entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizeistation Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0.

