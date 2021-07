Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Reichelsheim: Fahrt mit selbstgebauter "Seifenkiste" endet mit zwei verletzten Personen

Reichelsheim (ots)

Am Freitag (02.07.) gegen 21:30 Uhr kam es Am Schloßberg in Reichelsheim zu einem Verkehrsunfall mit einem selbstgebauten Fahrzeug. Zwei Zwanzig-Jährige und eine Neunzehn-Jährige aus Reichelsheim befuhren die Straße Am Schloßberg mit ihrer selbstgebauten "Seifenkiste". Vor einer Grundschule verloren sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dieses hat sich daraufhin überschlagen, sodass die Insassen aus dem Fahrzeug geschleudert wurden. Zwei der Insassen wurden bei dem Unfall verletzt und wurden mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Sachschaden an dem selbstgebauten Fahrzeug beläuft sich auf mindestens 500 Euro.

