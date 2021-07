Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt-Eberstadt, Ford Focus streift beim Vorbeifahren einen Außenspiegel und flüchtet anschließend, Zeugen gesucht

Darmstadt-Eberstadt (ots)

Am Donnerstag, den 01.07.2021, zwischen 10.15 und 11.40 Uhr, streifte ein von Pfungstadt in Richtung Darmstadt-Eberstadt fahrender Pkw in der Pfungstädter Straße 55, Darmstadt den Außenspiegel eines geparkten Pkw. Hierbei riss er sich selbst den kompletten rechten Außenspiegel ab. Es konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Ford Focus Bj. 1998 - 2004 handelt. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, bzw. einem Ford Focus ohne rechten Außenspiegel bitte an die Polizeistation Pfungstadt unter Tel.: 06157 95050 Berichterstatter: Volz, PHK

