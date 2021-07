Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Zwei Sattelzugmaschinen gestohlen (MTK-H 980/MTK-H 944)

Rüsselsheim (ots)

Zwei auf einem Parkplatz in der Mainzer Straße, in unmittelbarer Nähe zum Opel-Betriebsgelände, abgestellte weiße Sattelzugmaschinen der Marke Mercedes Actros, wurden in der Nacht zum Freitag (02.07.) von Kriminellen auf bislang unbekannte Weise entwendet.

An den Lastwagen sind die amtlichen Kennzeichen MTK-H 980 und MTK-H 944 angebracht. Zudem wurde eine dritte Sattelzugmaschine von den Unbekannten angegangen, jedoch nicht entwendet.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib der gestohlenen Sattelzugmaschinen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

