POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Gelber Motorroller aus Keller gestohlen

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

Ein gelber Motorroller vom Hersteller "Piaggio" ist in der Zeit zwischen Mittwoch (30.6.) und Donnerstag (1.7.) in das Visier von Kriminellen geraten. Mit Gewalt verschafften sich die Unbekannten Zugang zu dem Fahrradraum eines Hauses im Carsonweg und machten sich mit dem Roller auf und davon. Möglicherweise konnten die Einbrecher dabei beobachtet werden? Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Flüchtenden oder dem Verbleib des Rollers geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern vom Kommissariat 43 in Darmstadt in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-0).

