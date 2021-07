Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biebesheim: Einbruch in Firmengebäude/Zeugen gesucht

Biebesheim (ots)

Ein Firmengebäude in der Waldstraße geriet in der Nacht zum Donnerstag (01.07.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen zunächst unberechtigt auf das Gelände ein und hebelten Fenster zu mehreren Büros auf. Anschließend öffneten sie gewaltsam einen Tresor. Den ungebetenen Besuchern fielen hierbei etwas mehr als 1000 Euro in die Hände. Bevor sie wieder das Weite suchten, entleerten sie noch einen Feuerlöscher am Tatort. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die Unbekannten einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

