Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallflucht auf Krankenhausparkplatz Heppenheim

Heppenheim (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Heppenheimer Krankenhauses kam es zwischen dem 30.06.21 (Mittwoch), 21:00 Uhr und dem 01.07.21 (Donnerstag), 16:00 Uhr. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug streifte einen geparkten weißen VW Polo mit Heppenheimer Kennzeichen an dessen Front. Dabei entstand am Polo ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-555 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell