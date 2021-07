Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: B 47 Bensheim - Lorsch - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Zeugen gesucht

Lorsch (ots)

Am Donnerstag, den 01.07.2021, ereignete sich gegen 10:15 Uhr auf der B47 von Bensheim kommend in Fahrtrichtung Lorsch an der Einmündung B460/B47 ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer Mercedes fuhr unvermittelt von der B460 kommend auf die B47 auf. Hierdurch musste ein ebenfalls schwarzer Mercedes, welcher sich zu diesem Zeitpunkt auf dem rechten Fahrstreifen befand, nach links ausweichen und kollidierte mit einem nachfolgenden schwarzen VW Polo. Der VW Polo stieß daraufhin gegen die Fahrbahnbegrenzung und kam schließlich auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter TelNr.: 06252 / 706 - 0 in Verbindung zu setzen

