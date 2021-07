Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Blauer Opel Insignia (MTK-SK190) gestohlen

Wer hat etwas bemerkt?

Erzhausen (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (29.-30.6.) haben noch unbekannte Täter einen in der Kranichsteiner Straße geparkten blauen Opel Insignia gestohlen. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Fahrzeug die Kennzeichen MTK-SK190 angebracht. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt unter der Rufnummer Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Autos entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell