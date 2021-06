Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Mörfelden.

Mörfelden-Walldorf (ots)

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe!

Am 30.06.2021 um 08:45 Uhr ereignete sich in der Industriestraße/B486 (Langener Straße) in 64546 Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Mörfelden ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Hierbei kollidierte der weiße Auflieger eines Sattelzugs im Abbiegevorgang auf die B486 mit der an der Kreuzung befindlichen Lichtzeichenanlage. Diese wurde hierdurch beschädigt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105-40060 in Verbindung zu setzen.

