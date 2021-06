Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Rettungswagen angefahren und geflüchtet

64569 Nauheim (ots)

Am Mittwoch (30.06.) zwischen 11.40 Uhr und 11.55 Uhr, beschädigte entweder ein Peugeot oder ein Citroen Berlingo einen Rettungswagen, der in der Waldstraße 49 am Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa 1000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das am Heck beschädigt wurde. An der Unfallstelle wurde ein schwarzes Teil der Seitenverkleidung vom Unfallverursacher sichergestellt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 01652/175-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell