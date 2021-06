Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Wichtiger Augenzeuge mit weißen Trenchcoat im Zusammenhang mit einem Fahrraddiebstahl gesucht

Täter wird von unbekannten Passanten beobachtet

Krimineller flüchtet auf schwarzem Rennrad

Darmstadt (ots)

Für den Fortgang von Ermittlungen, die im Zusammenhang mit dem besonders schweren Diebstahl eines schwarzen Rennrades stehen, suchen die mit dem Fall betrauten Beamten des K 43 einen wichtigen Augenzeugen, der den Täter beobachtete und den Fahrradradbesitzer verständigt hatte.

Nach ersten Ermittlungen war am Donnerstag (24.6.) ein schwarzes Rennrad abgestellt an einem Radständer am Steubenplatz in das Visier eines Kriminellen geraten. Der noch unbekannte Dieb näherte sich dem begehrten Objekt auf einem Fahrrad, brach das Schloss des Rennrades gewaltsam auf, ließ sein mitgeführtes Fahrrad am Tatort zurück und flüchtete mit dem Gestohlenen. Dabei konnte er von einem circa 1,90 Meter großen und circa 52 Jahre alten Mann wahrgenommen werden, der wiederum einen Passanten ansprach und auf die Tat aufmerksam machte. Dieser wichtige Augenzeuge hatte kurze schwarze Haare und einen "Ein-Wochen-Bart".

Als auffällig wurde ein etwa Kirschkern großer Leberfleck an seiner Wange wahrgenommen sowie der "aus der Mode gekommene" weiße Trenchcoat, mit dem er bekleidet war. Seinen Angaben zufolge war der in Richtung der Bismarckstraße flüchtende Täter mit einer gelben Regenjacke bekleidet.

Dieser noch unbekannte Zeuge, der möglicherweise maßgelblich zur Klärung der Tat beitragen könnte, wird dringend gebeten, sich mit den Polizisten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell