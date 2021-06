Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Bürstadt (ots)

Das Gebäude einer KFZ-Prüfstelle in der Zeppelinstraße, geriet in der Nacht zum Mittwoch (30.06.), gegen 2.15 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter schlugen zunächst eine Scheibe ein, um sich Zugang in die Räumlichkeiten zu verschaffen, lösten hierbei aber die Alarmanlage aus und flüchteten sofort vom Tatort.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 42 der Polizei in Lampertheim unter der Telefonnummer 06206/9440-0 zu melden.

